Crêpes : une famille bretonne nous donne sa recette

C'est un léger crépitement, une douce musique qu'on entend dans la plupart des foyers bretons. En Bretagne, la crêpe raconte plus que la convivialité. Elle dit aussi des histoires de famille. C'est avec sa grand-mère Jacqueline que Monna a apprise l'art de la crêpe. Cela commence évidemment par la préparation de la pâte. Elles ont donc besoin de la farine, du sucre, des œufs ou encore du lait, des ingrédients tout simples qui sont des beaux souvenirs pour la jeune femme. Même émotion pour Jacqueline à l'évocation de sa mère et de sa grand-mère de qui elle tient sa recette. Après deux heures de repos et à l'arrivée des convives, la pâte est prête à être cuisinée, avec tout de même un peu de patience. Chaque membre de la famille prend ensuite son tour, au "bilig", cette plaque chauffante, quelques crêpes de blé noir avant l'arrivée de la star. Confiture ou pâte à tartiner pour les uns, beurre-sucre pour les autres, à chacun son plaisir. La cheffe cuisinière est ravie au temps du repas qu'au celui d'une tradition encore bien vivante. TF1 | Reportage B. Boisrobert, J. Denniel