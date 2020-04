Crépy-en-Valois : un dépistage massif des enfants pour comprendre la propagation du virus

Toutes les familles à Crépy-en-Valois, ayant des enfants en primaire, ont été convoquées par l'Institut Pasteur pour un prélèvement sanguin. Malgré la peur de l'aiguille, la participation des familles est massive. L'objectif serait de savoir comment le virus s'est propagé dans la communauté. Les chercheurs veulent également vérifier l'hypothèse qu'un enfant serait moins infecté et moins contagieux que les adultes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.