Crieur d'heures, le guet historique de Lausanne

Depuis plus de 600 ans, un crieur annonce les heures du haut de la cathédrale de Lausanne, en Suisse. Renato Häusler est le guet historique de la ville. Tous les soirs entre 22 heures et deux heures du matin, il entame le tour du promenoir pour annoncer l'heure. Une annonce parfaitement maîtrisée. En effet, le crieur est rompu à l'exercice depuis 30 ans. Il connaît à la fois les règles et les exigences du métier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.