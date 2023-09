Crimée : nouvelle cible de l'Ukraine

L'annexion de la Crimée, qui a eu lieu il y a près de dix ans par les Russes, est considérée par beaucoup comme le premier acte de la guerre qui oppose aujourd'hui Kiev et Moscou. Le territoire est devenu une cible de choix pour les Ukrainiens qui multiplient les attaques. Vendredi encore, c'est le quartier général de la flotte russe à Sébastopol qui a été touché. Voici le moment précis où un deuxième missile ukrainien frappe le quartier général de la flotte russe en mer Noire. Un bâtiment ultra sécurisé situé au cœur de Sébastopol. La population le croyait hors de portée de l'armée ukrainienne. Objectif stratégique pour Kiev : reprendre le contrôle de la mer Noire où se trouveraient une trentaine de navires de guerre russes et quatre sous-marins. Ce mois-ci, grâce à des missiles balistiques, l'Ukraine a neutralisé un navire de débarquement et un sous-marin d'attaque russe. Moscou, lui, renforce sa défense et affirme qu'un débarquement ukrainien en Crimée est impossible. TF1 | Reportage B. Christal, M. Merle, S. Etore