Crise agricole : les nouvelles annonces de Gabriel Attal pour apaiser la colère

Ils ont décidé de maintenir la pression. À côté du lisier qu’ils ont déversé, les agriculteurs du Tarn-et-Garonne écoutent attentivement le Premier ministre et ses affirmations. Gabriel Attal met en avant une simplification déjà en action, des mesures sur le débroussaillement, les contentieux agricoles et moins de surtransposition. Selon le Premier ministre, 63 arrêtés préfectoraux ont été modifiés. Ici, on retient essentiellement le gel des quotas d’eau et la suspension des taxes qui vont avec. L’attente des agriculteurs était aussi forte sur le versement des aides : indemnisation pour cause de maladie sur les bêtes ou conséquences des intempéries. Selon le gouvernement, 4,4 millions d’euros ont déjà été versés. Les aides de base de la PAC doivent être payées avant le 15 mars. En outre, 1 200 demandes de remboursement de la taxe sur le GNR ont été validées. Concernant les pesticides, le gouvernement annonce une nouvelle méthode de comptage pour limiter la concurrence déloyale des pays étrangers, mais l’objectif de réduction de 50% demeure d’ici 2030. Qu’en est-il de la transmission aux futures générations et du recrutement des saisonniers ? TF1 | Reportage A. Tassin, T. Vartanian, C. Gerbelot