Crise agricole : le grand débat aura-t-il lieu ?

Certaines chaises seront peut-être vides samedi, mais comme si de rien n'était, les équipes d’Emmanuel Macron repéraient encore les lieux tout à l’heure. Il faut dire que le président imagine les choses en grand. Lui, au milieu du ring, et autour 500 personnes, des agriculteurs surtout, mais aussi la grande distribution et des associations écologistes, histoire de confronter tous les points de vue. Mais tout s’est compliqué jeudi après-midi. L’Élysée annonce à la presse avoir invité Les Soulèvements de la Terre, un collectif écologiste, que le gouvernement lui-même voulait dissoudre en mars dernier après les affrontements à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) lors d’actions contre les mégabassines. Une dissolution finalement annulée par le Conseil d’Etat. Jeudi soir, le patron de la FNSEA est furieux. Il annonce boycotter le débat. Alors l’Élysée rétropédale, Les Soulèvements de la Terre ne sont plus invités. Le malaise gagne même les troupes d’Emmanuel Macron. Ce vendredi matin, sur TF1, le ministre de l’Agriculture prend ses distances. Un retour en arrière jugé trop tardif par Arnaud Rousseau, qui maintient son boycott. TF1 | Reportage B. Augey, L. Kebdani, E. Le Goic