Crise chez LR : il faudra "réinventer la politique" pour reconquérir l'opinion

Les Républicains ont obtenu 8,5% des voix lors des élections européennes. Dix jours après, et suite à la démission de Laurent Wauquiez, le parti se cherche un avenir. À Colombey-les-Deux-Églises, ancien bastion de la droite, le RN est arrivé en tête et LR en troisième place. La mentalité, la société, les attentes... tout a changé dans cette ville du général de Gaulle, surtout après François Fillon. Pour certains militants LR, réinventer la politique est désormais un enjeu majeur pour reconstruire le parti.