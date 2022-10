Crise des carburants : toutes les régions désormais concernées

En Loire-Atlantique, il va aussi falloir s'habituer à patienter longuement dans la file d'attente. Ce mercredi matin, les automobilistes jouent la carte de la prévoyance. Plus de monde et des prix qui ont largement augmenté en quelques jours. Le gérant a vu le prix du gazole prendre 30 centimes en une semaine, mais ce qui l'inquiète surtout, ce sont ses stocks. "On a été livré hier soir, ce qui était une chance pour nous. Mais je suppose que d'ici une heure/une heure et demie, malheureusement, les stocks seront vides", dit-il. Pas de pénurie pour autant, mais des lenteurs d'approvisionnement. A quelques kilomètres de là, grande file d'attente devant la raffinerie de Donges. Depuis cinq heures ce matin, aucun camion-citerne n'est ravitaillé. Sur place, 80% des salariés présents ont voté pour la grève. Et ce qui a mis le feu au poudre selon les syndicats, c'est la réquisition des employés annoncée de certaines raffineries et le manque de réaction de leur direction. La grève à Donges devrait durer jusqu'à la prochaine assemblée générale du personnel prévue jeudi midi. En attendant, elle préoccupe toute la façade atlantique. TF1 | Reportage K. Gaignoux, R. Hellec