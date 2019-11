Crise des hôpitaux : qu'est-ce qui a fait craquer le personnel ?

La grande mobilisation des hôpitaux se tient ce 14 novembre 2019. Une crise qui s'explique par la sensation générale du personnel de ne pas pouvoir soigner correctement leurs patients, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Le vieillissement des médecins vient également s'ajouter aux inquiétudes de l'hôpital en plus du manque considérable de moyens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.