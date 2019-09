Crise des urgences : des mesures insuffisantes ?

Agnès Buzyn a annoncé un plan de 750 millions d'euros sur trois ans pour soulager la crise des urgences. La mise en place d'un service d'accès aux soins ainsi que la possibilité pour les infirmiers de faire certains actes médicaux ont notamment été évoquées. Des mesures que les personnels soignants jugent insuffisantes. Ceux d'Épinal, par exemple, réclament plus de moyens humains et financiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.