Crise du coronavirus : des artisans d'art menacés de disparition

Les effets de la crise sur les carnets de commandes des artisans d'art sont bien visibles. A Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne), l'atelier d'une dentellière n'a réalisé qu'un seul ouvrage depuis le début du confinement, malgré son savoir-faire incontestable. Avec zéro rentrée d'argent, il lui est impossible de payer toutes les charges liées à son activité. Elle a donc sollicité un soutien financier à l'Etat. Mais avec un statut mal défini, elle n'est pas certaine d'obtenir gain de cause.