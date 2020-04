Crise du coronavirus : l'avenir sombre des bistrots

Avant même le début du confinement, les cafés et restaurants ont été contraints de fermer. Et à l'heure où on évoque le déconfinement, leur cas n'en fait pas partie. Pourtant, les charges continuent à être prélevées et les salaires des employés doivent toujours être payés alors qu'il n'y a aucune rentrée d'argent. Les professionnels du secteur reprochent aux assureurs de ne pas jouer le jeu. Ils espèrent que l'Etat, lui, va entendre leur cri d'alarme pour pouvoir survivre à l'après Covid-19. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.