Crise du Covid-19 : quel impact sur le pouvoir d’achat des Français ?

La crise sanitaire semble s'éloigner, mais ses conséquences économiques se révèlent jour après jour. D'après le baromètre CSA/Cofidis qui vient de sortir, quatre Français sur dix se disent financièrement affaiblis par la situation dans le pays. Les commerçants, artisans, chômeurs et ouvriers seraient les plus affectés. Comment l'expliquer ? Les ménages sont-ils confiants quant à leur avenir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.