Crise économique : ces entreprises qui mettent la clé sous la porte

Le magasin d'ameublement et de décoration de David Waxin, dans le Nord, doit fermer à cause de la crise du Covid-19. Le patron n'a pas voulu s'endetter pour combler le manque à gagner et a préféré fermer son magasin. Il doit tout nettoyer avant de rendre les clés à la fin du mois. De son côté, Benoît Monier est prêt à s'endetter pour sauver son complexe sportif. Mais sans le soutien de la banque, son entreprise sera aussi contrainte de fermer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.