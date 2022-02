Crise en Ukraine : inquiétude à Kiev

Depuis ce mardi matin, l’atmosphère en Ukraine a changé. Il y a un exemple assez frappant : lundi encore, c’était assez difficile de trouver des habitants qui nous disaient croire à une invasion de grande ampleur sur leurs territoires. Mais entre-temps, Vladimir Poutine a annoncé qu’il allait envoyer des troupes dans le Donbass. Et maintenant, certains nous disent, pourquoi n’irait-il pas plus loin ? Il faut dire que les déclarations des autorités sont de plus en plus alarmantes. Le ministre de la Défense a dit : "l’Ukraine va au-devant de nouvelles épreuves et de perte". Il a même ajouté que "la Russie veut ressusciter l’URSS, comme une manière de prévenir les citoyens ukrainiens, que le pire pourrait être à venir". TF1 | Duplex Michael Guiheux