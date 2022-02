Crise en Ukraine : que peut faire l'Occident ?

Une signature et un sourire satisfait. Lundi soir, Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d'entrer dans l'Est de l'Ukraine. Deux territoires séparatistes que le président russe considère désormais indépendants. Il menace les autorités ukrainiennes. Vladimir Poutine défie donc l'Occident et rend ses engagements. Il a oublié les tentatives de compromis affichées avec Emmanuel Macron il y a deux semaines. L'entourage du président français fustige le discours rigide, paranoïaque du leader russe et sa dérive idéologique. Pour tenter d'éviter une guerre, les Nations unies se sont réunies en urgence la nuit dernière afin de condamner le déploiement des troupes russes en Ukraine. Symboliquement, l'ambassadeur ukrainien a enlevé son masque, expliquant que le virus le plus dangereux n'est pas le coronavirus. Pour tenter de dissuader Moscou, le président américain a d'ores et déjà signé un décret interdisant les investissements au Donbass. De son côté, Berlin suspend la mise en service de Nord Stream 2, le gazoduc russe. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Roux