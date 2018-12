Crise des gilets jaunes : qu'en pensent les habitants de Pont-l'Évêque ?

Le pays a été sidéré par les événements du 1er décembre 2018 durant tle mouvement des gilets jaunes sur les Champs-Elysées à Paris. À Pont-l'Évêque, dans la Calvados, les habitants nous ont également fait part de leurs avis sur la question. Entre compréhensif et choqué par les débordements, la plupart déplore le manque de réaction du gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.