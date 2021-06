Crise sanitaire : Axa va finalement indemniser les restaurateurs

Alam Geaam, un chef de restaurant étoilé, vient de recevoir la nouvelle sur son téléphone et l'information se propage déjà dans la cuisine. Son assureur Axa va l'indemniser pour ses pertes durant le Covid-19. Durant le confinement, son établissement a perdu 75 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Cette indemnisation est la bienvenue. D'autres restaurateurs sont un peu moins enthousiastes, comme dans la région lyonnaise. Pour eux, Axa reconnaît son erreur et ils attendent maintenant des propositions chiffrées. C'est un revirement de situation, le fruit d'un acharnement judiciaire de plus d'un an, engagé par 1 500 restaurateurs partout dans l'Hexagone. Ils demandaient à l'assureur de respecter son contrat, de les indemniser afin d'éponger leur perte durant les mois de fermeture. Certains ont eu gain de cause auprès des tribunaux, d'autres ont perdu. Aujourd'hui, Axa propose 300 millions d'euros pour 15 000 de ses clients restaurateurs. Avec cette démarche, l'assureur souhaite mettre fin aux procédures judiciaires à répétition. Les premiers versements devraient intervenir dès le mois de juin et s'échelonner jusqu'à la fin septembre.