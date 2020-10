Crise sanitaire : ces petits commerces qui déposent le bilan

Pour les petits commerces qui peinaient déjà à faire marcher leur activité, la crise sanitaire a été le coup de grâce. À Mantes-la-Jolie (Yvelines), les affiches de bail à céder ornent désormais les rues commerçantes, au grand désarroi des habitants. Ce sont les magasins de vêtements, les fleuristes et les photographes qui sont les plus concernés. Quelques commerces ont quand même résisté et veulent y croire.