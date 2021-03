Crise sanitaire : comment la vente à domicile s’est-elle adaptée ?

Chez Caroline Lassus, la cuisine s'est transformée en studio. C'est un peu le système D. "Il faut s'adapter à son environnement personnel", précise-t-elle. Avec le confinement, les réunions à domicile sont impossibles. Cette vendeuse d'accessoires de cuisine a dû se mettre en visioconférence. Aujourd'hui encore, sept rencontres sur dix se font à distance. Caroline présente les promotions et sa recette. Chacun peut ensuite commander sur Internet. Pratique, mais les participants perdent un peu le côté convivial. A quelques kilomètres, Chantal Clouzot suit l'atelier sur sa tablette. Pour cette retraitée, il a fallu s'habituer à cette nouvelle méthode. Marina Trujillano, elle, vend des robots de cuisine. Cette animatrice a repris ses visites, mais désormais, quelques règles sont à respecter avant de débuter la démonstration. "Je commence par désinfecter le matériel, on se lave tous les mains, on porte le masque", explique-t-elle. Malgré ces contraintes, les clientes sont au rendez-vous. Les ventes de robots ont augmenté de 47% en 2020. Néanmoins, ce produit est loin d'être le seul concerné par cet engouement. Les ventes de machines à pains, de cafetières et de friteuses ont, elles aussi, explosé.