Crise sanitaire : comment sauver nos petits commerces ?

Les sites Sauvonsnoscommerces.org et Soutien-commercants-artisans.fr proposent des centaines de bons d'achat de différents magasins. Débité directement sur le compte des clients, l'argent permet d'épargner une fermeture définitive de ces commerces après le confinement. Notons que les bons sont valables jusqu'au 31 décembre. Bougetoncoq.fr, pour sa part, fait un appel aux dons. Défiscalisables à hauteur de 66%, ces derniers seront répartis dans les communes par les maires inscrits à l'association.