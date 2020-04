Crise sanitaire : contrairement aux craintes, la production de pommes de terre de Noirmoutier résiste

La récolte des pommes de terre primeurs bat actuellement son plein sur l'Île de Noirmoutier (Vendée). Les producteurs qui redoutaient une année noire résistent plutôt bien à la crise. En effet, malgré le confinement, les stocks se sont quand même écoulés. Et si chaque année 12 000 tonnes sont normalement vendus, à cause de l'épidémie les marchés et les restaurateurs n'en commandent plus. Les agriculteurs comptent donc sur les grandes surfaces pour distribuer leurs produits.