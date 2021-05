Crise sanitaire : de plus en plus de Français passent leur permis moto

Pour Émeline, ce sont les premiers tours de piste. Comme beaucoup en ce moment, elle a décidé de passer son permis moto. L'année écoulée lui a donné une envie de liberté. Quant à Rémi, il est à la moitié de sa formation. Il n'a pas pu voyager ces derniers mois. Il a donc eu plus de temps, mais pas seulement. Les motos-écoles ont 20% de demandes en plus par rapport à l'année dernière. Les formations pour piloter des petites cylindrées sont également très recherchées. L'apprentissage est de 20 heures minimum pour un budget de 1 000 euros. À Verdun, les écoles de conduite ont aussi multiplié les leçons. Le problème, c'est que les examinateurs de permis ont de moins en moins de créneaux disponibles. Dans la Meuse, depuis un an, les membres d'un club de moto ont enregistré beaucoup de nouvelles adhésions. "On a quasiment doublé le nombre de personnes qui viennent rouler avec nous", a affirmé Cyril Charpentier, le responsable. Pour de nombreux élèves, l'essentiel est de décrocher le permis avant l'été. Ils rejoindront ainsi les plus de deux millions de motards français.