Crise sanitaire : de plus en plus de places vacantes dans les Ehpad

Dans l’Ehpad de Mugron (Landes), la situation est un peu inédite. De grands travaux ont été entrepris pour rénover l’établissement, et dans le même temps, il n’y a plus aucun résident sur liste d’attente. Au niveau départemental, les taux d’occupation des maisons de retraite sont à la baisse : 90% selon l’Agence régionale de santé. D'après Sabine Labat, infirmière, de plus en plus de familles optent pour le maintien à domicile de leurs aînés. Elle affirme avoir de plus en plus de travail avec les aides à domicile et les portages de repas. "En fait, les gens sont contents de rester dans leur milieu, chez eux (...) Pour eux, c’est plus simple", explique-t-elle. C’est le cas de Julienne. La fille de cette retraitée préfère la voir chez elle plutôt qu’à l’Ehpad, surtout avec le contexte épidémique de cette année. Mais les maisons de retraite craignent pour leur équilibre financier car moins de résidents signifie aussi, à terme, moins de rentrée d’argent.