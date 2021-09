Crise sanitaire : la bise fait son retour

Il est de retour figurez-vous, le bisou du matin pour se dire bonjour chez les jeunes notamment. Les filles et les garçons s'embrassent et ça leur fait un bien fou apparemment : "bisous, câlins, tout ce qui est contact physique, moi, j'aime bien" ; "c'est important je trouve, on a besoin de contacts sociaux", lancent certains. Le smack a longtemps été remplacé par le check, Covid oblige. Alors sur ce marché ce mardi matin, rencontre avec Michel, Geneviève et toutes les copines pour un festival de bisous. Voilà presque deux ans qu'elles ne s'étaient pas embrassées, ça n'est pas une fable. Alors, quand la bise fut revenue, elles crièrent au plaisir retrouvé. Mais n'allez pas croire tout de même que tout le monde s'embrasse. C'est vrai que certains hommes aimeraient bien, mais certaines femmes ont un peu plus de mal. La vie est difficile quelquefois. Un lieu peut-être que l'arrêt de la bise arrange, c'est l'entreprise. Ne plus embrasser les amis est un problème, ne plus embrasser les collègues peut être un soulagement.