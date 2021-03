Crise sanitaire : les cavistes s'en sortent bien

Les bonnes bouteilles de vin se partagent désormais à domicile. Entre confinement et couvre-feu, leur consommation a évolué ces derniers mois. Au Théâtre du vin à Strasbourg (Bas-Rhin), le rendez-vous est devenu un peu plus habituel pour certains clients. Ils y viennent particulièrement pour redécouvrir les bons vins. "Le vin participe à ce plaisir qu'on a d'être ensemble", confie le caviste Christophe Lasvigne. Avec des bars et restaurants fermés depuis de longs mois, les clients ont retrouvé le chemin des cavistes. Chez Jérôme, les ventes ont littéralement explosé. "On est à +30% sur l'année 2020. Donc, c'est un truc complètement incroyable", raconte ce caviste indépendant. De nouveaux consommateurs sont apparus. Ils achètent moins, mais choisissent des vins de meilleure qualité. L'année 2020 était un très bon cru pour les cavistes indépendants. Et la tendance se poursuit. D'après la Fédération du commerce et de la distribution, les ventes ont encore augmenté de 10% en ce début d'année.