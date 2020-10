Crise sanitaire : les entreprises de l'événementiel dans le rouge

Avec l'annulation de nombreuses fêtes, le secteur de l'événementiel a perdu entre 60% à 80% de son chiffre d'affaires depuis le mois de mars. Face à la crise, certains professionnels se sont fortement endettés et craignent la fermeture de leur entreprise. De nombreux emplois sont également menacés. Ces derniers attendent donc beaucoup des annonces du gouvernement. Tous espèrent des mesures concrètes le plus rapidement possible.