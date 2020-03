Crise sanitaire : les petites et moyennes entreprises comptent sur l'aide de l'État

Selon l'Insee, les mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus entraînent une perte d'activité d'environ 35%. Les petites et moyennes entreprises en sont particulièrement concernées. Benjamin Mariette, gérant d'un centre de contrôle technique dans le Calvados, a dû mettre ses salariés au chômage partiel. Hervé Lemaistre, directeur d'une société de transport, lui, a perdu 30 000 euros de chiffre d'affaires. Tous deux comptent sur l'aide de l'État pour les accompagner dans cette crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.