Les stations de ski de fond sont remplies

À travers les bois ou sur les hauts plateaux, les amateurs de ski de fond s'en donnent à cœur joie. Pour 11 euros la journée, ils peuvent profiter des quelque 80 km de piste. Ajoutez à cela de la luge, des balades en raquettes et des conditions d'enneigement exceptionnelles. Cette petite station est devenue grande en un temps record. Elle a déjà atteint les 12 000 forfaits de ski en quelques jours d'ouverture. Pourtant, les bonnes années, elle arrive difficilement à atteindre les 8 000. "C'est vraiment impressionnant et de très bon augure pour la suite", a affirmé Patrick Marchand, le gestionnaire des lieux. Au col de la Loge, les effectifs des saisonniers ont été doublés. Certains moniteurs en profitent pour venir donner des cours de ski de fond. Alors, qu'importe l'absence de soleil et la chute des températures, chacun profite des grands espaces. Forte de son succès, la station pense déjà à s'agrandir. D'ici deux ans, elle compte tripler la surface de son espace dédié aux locations de ski de fond.