Crise sanitaire : les théâtres privés craignent la faillite

Les salles de spectacles sont fermées au public depuis plus d'un mois et aucune date de réouverture n'a été annoncée. Comme de nombreux secteurs impactés par la crise sanitaire, les théâtres privés n'y ont pas échappé. Ils craignent d'ailleurs de ne jamais pouvoir s'en relever. À cet effet, le ministre de la Culture a annoncé un plan d'aide de cinq millions d'euros pour les soutenir.