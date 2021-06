Crise sanitaire : l'Etat commence à diminuer les aides

L’État vient d'annoncer quinze milliards d'euros d'aide supplémentaire pour accompagner la reprise d'activités. À Dijon (Côte-d'Or), Amandine Rodriguez, esthéticienne à la boutique "Douceur d'Ongles", a fait une croix dessus. Elle ne s'attend à aucun versement ce mois-ci et c'est regrettable. "Maintenant, on travaille pour renflouer les caisses et payer ce qu'on a à payer", a-t-elle affirmé. Une fin des aides progressive, c'est ce que souhaite le gouvernement. Pour des stocks invendus, le magasin de vêtements "Mysoko" a pu toucher 8 000 euros d'aide. Un soutien important, mais qui ne compense qu'un tiers des pertes. "Ça couvre une petite partie, mais pas la totalité. On a toute une collection qu'on a pas pu vendre", a expliqué le gérant Patrick Bruno. Malgré les difficultés, les clientes sont au rendez-vous. Un soulagement pour Isabelle Laraque, responsable de la boutique de bijoux "Terre de Lune". Pour les secteurs du tourisme et de la culture, les salles de sport, l'hôtellerie ainsi que la restauration, l'Etat indemnisera encore 40% des pertes en juin.