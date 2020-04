Crise sanitaire : "Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne", Emmanuel Macron

Dans son discours lors de son déplacement à Saint-Barthélemy-d'Anjou (Maine-et-Loire) ce mardi, Emmanuel Macron a tenu à insister sur le fait que le matériel médical est devenu stratégique et qu'on est bien dans une guerre. Pour lui, l'enjeu de la crise à laquelle le pays est en train de faire face est énorme. Il faut surtout penser à ce que sera l'Hexagone demain. Quid de ses annonces concernant les masques et les respirateurs ?