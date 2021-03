Crise sanitaire : une jeune coiffeuse a décidé de faire son métier autrement

De village en village, Céline Porte apporte son enthousiasme et son coup de ciseaux très assuré. C'est sa nouvelle façon de travailler. Avec son salon itinérant, fini la cohue. La coiffeuse de 22 ans veut pouvoir prendre son temps et l'apprécier auprès de ses clients. "Je ne veux pas que les rendez-vous s'enchaînent à la chaîne", a-t-elle expliqué. Avant la venue du camion dans le village tous les quinze jours, Nicole devait effectuer une quinzaine de kilomètres en voiture pour aller se faire coiffer. C'est une organisation qui appartient déjà au passé. Au volant de son camion, Céline s'installe dans un village chaque jour. Des endroits isolés et sans coiffeurs. Au total, sa tournée compte une douzaine de communes avec toutes le même point commun. Shampooing, coloration, coupe ... le salon de huit mètres carrés est comme privatisé pour chaque client, dont la plupart ont rapidement trouvé leur marque. Avec près de 60 heures de travail par semaine, Céline ne compte plus son temps, mais veut en revanche continuer longtemps à sillonner les routes du département du Puy-de-Dôme.