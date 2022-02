Crise ukrainienne : des répercussions sur les prix en France ?

Vous l'avez tous remarqué, le prix à la pompe n'a cessé d'augmenter ces derniers mois. Et avec la crise en Ukraine, ce n'est pas prêt de s'arrêter. En une semaine, le prix du baril est passé de 92 à presque 99 dollars. Il pourrait même dépasser les 100 dollars ces prochains jours. L'autre conséquence de cette crise concerne la facture de gaz. Près de 17 % de notre consommation vient de Russie. Pourtant, elle pourrait décider de baisser ses approvisionnements en représailles aux sanctions européennes. Néanmoins, d'autres sources d'approvisionnement existent. L'Hexagone peut par exemple se tourner vers le gaz naturel liquéfié produit par les États-Unis ou l'Australie. Une autre interrogation, allons-nous payer plus cher notre farine ? En tout cas, les courts mondiaux du blé, eux aussi, s'emballent. Pour cause, la Russie et l'Ukraine représentent à eux deux 30% de la production mondiale. Le prix de vos pâtes, gâteux, pains pourraient donc augmenter. Aujourd'hui, par exemple, la farine de blé représente déjà 5 à 10 % du prix d'une baguette. TF1 | Reportage T. Leproux, V. Daran, A. Janon