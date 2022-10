Cristal d'art : un savoir-faire unique

Leur façon de capter la lumière a fait leur identité. Ces pâtes de cristal aux fins détails s'inspirent de l'art nouveau. Il y a un siècle, ce mouvement voulait reproduire la beauté de la nature. Une philosophie qui perdure au sein de la manufacture Daum. Aujourd'hui, c'est au Sud de la Meurthe-et-Moselle que le cristal est chauffé à 1 400 degrés. Avant de donner forme au cristal, de nombreuses étapes sont nécessaires. Tout part de cet atelier. Amandine, modéliste, travaille à partir d'une idée d'un dessin. Il lui faut trois mois pour façonner ce prototype de vase en trois dimensions. Dans les années 1900, Daum faisait travailler jusqu'à 1 000 ouvriers. L'art nouveau dont Nancy était l'une des capitales relance l'intérêt pour la pâte de verre. Avec cette technique, on ne souffle pas la matière à la sortie du four, il faut passer par un modèle en cire. Chez Daum, les éditions d'art ne sont jamais tirées à plus de 800 exemplaires. Une rareté qui fait aussi la renommée de cette manufacture. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse