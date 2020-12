Les arts de la table de l'est de la France

Chauffé à 1 200 degrés, le cristal est façonné jour et nuit depuis 1764 à Baccarat (Meurthe-et-Moselle). Le travail nécessite des gestes rapides et précis qu'il a fallu des années aux cristalliers pour les acquérir. Sous la grande cheminée de la manufacture, près de 500 employés subliment le cristal au quotidien. Les couverts en argent, eux, sont fabriqués à Darney, tout au sud de la Lorraine, depuis 200 ans. Les machines de cette dernière usine encore en activité semblent toutes d'un autre âge. Pourtant, elles continuent de fonctionner et de surprendre les plus jeunes salariés de l'entreprise. Pour servir d'écrin à ces couverts et ce cristal d'exception, il faut des nappes et des serviettes valeureuses. À Gérardmer, les tissages rythment la vie de la petite ville vosgienne depuis près de deux siècles. La technique reste identique même si les machines se sont modernisées pour offrir plus de possibilités de dessins. À la demande de chaque client, tous les modèles peuvent être adaptés par les couturières.