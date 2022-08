Croatie : les trésors du massif du Velebit

C'est peut-être le plus bel endroit pour admirer les multiples îles croates. Zavizan, un des sommets du massif de Velebit, se trouve à 1 600 mètres au-dessus de la mer. À peine dix degrés ce matin-là, des Français qui viennent de Provence ressortent les coupe-vents ou suivent la tradition locale : déguster un verre de raki avant de randonner. Environ six heures de marche sont au programme dans le plus récent parc national de Croatie. C'est une réserve reconnue par l'Unesco depuis 45 ans. Avant de s'enfoncer dans la forêt, mieux vaut être averti des risques. L'itinéraire de randonnée existe depuis 1920. Les montagnes sont traversées depuis des siècles, notamment au Moyen Âge par des marchands de tabac ou de soie qui venaient d'Italie. Le plateau de Krasno compte 400 habitants. Ils vivent principalement du bois. Toute la journée, les camions se croisent. Le massif du Velebit est réputé pour sa faune sauvage et ses 2 500 espèces de plantes. Les herbes y sont bonnes, fortes et riches. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Moutot