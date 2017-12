Croisic : Les anciens reçoivent leurs colis de Noël

La distribution des colis de Noël a toujours été perpétuée en France. Malgré leurs difficultés financières, plusieurs communes françaises préservent cette ancienne tradition. Au Croisic, les paquets offerts aux personnes âgées sont souvent composés de foies gras, de vins et des chocolats. Ce geste social est aussi une manière de prendre des nouvelles des anciens de cette commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.