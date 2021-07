Croisières fluviales : comment se passe la reprise sur la Loire ?

Les vacances sont douces à bord du Loire Princesse. Pendant six jours, ce bateau de croisière remonte la Loire, de Saint-Nazaire à Chalonnes. Les passagers n'ont qu'à se laisser porter. "J'apprécie le lâcher-prise de la vie quotidienne pour trouver un décor magnifique" ; "C'est merveilleux ce coin", racontent-ils. Au fil du voyage, les lumières changent, les paysages évoluent et les rêveurs laissent leurs pensées dériver. Quant aux gymnastes, ils s'offrent un grand bol d'air. Les voilà sur un bateau qui semble tout droit sorti du Mississippi. Grâce à ses grandes roues à aubes, il est le seul à pouvoir naviguer sur la Loire. A la timonerie, Julien Lux, le capitaine, doit manier la barre avec précision pour éviter de rester bloqué. Les 25 membres de l'équipage attendaient aussi cette croisière avec impatience. Leur bateau est resté à quai pendant des mois, alors en cuisine, malgré le coup de feu, le chef a le sourire. Des voyages à contre-courant, au rythme de l'eau et des haltes curieuses, partout dans l'Hexagone, les croisières fluviales ont repris leurs cours depuis le premier juillet.