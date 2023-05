Croustillante, dorée... les secrets de la meilleure baguette

C'est un destin fabuleux, souriant et croustillant. Tarshan Selvarajah est Sri-Lankais, arrivé dans l'Hexagone en 2006. Trois ans plus tard, il débute en boulangerie. "Je ne connaissais même pas la farine. Trois mois après, j'ai pensé m'arrêter, car c'est dur le métier. Après, mon patron, il m'a dit : non non ! ". En 2018, il est troisième du concours de la meilleure baguette de Paris. Et cette année, c'est l'incroyable victoire. Sa recette, de la farine, de l'eau, du sel, du levain, et un petit plus. "Son secret, c'est déjà de se lever très tôt tous les matins, et puis travailler avec le cœur", déclare Sébastien Arrii, responsable commercial de Moulins Bourgeois Un client fidèle vient lui féliciter dans son laboratoire. La qualité, sa clientèle la connaît bien. Son titre est mérité et lui offre une fabuleuse publicité. "Certains nouveaux clients qui viennent goûter à nos traditions. C'est un plaisir. C'est une fierté ", dit Élodie Michel, une boulangère et pâtissière. Dans la folie de la matinée, un appel téléphonique. Car comme le veut la tradition, grâce à sa victoire, Tarshan va livrer sa baguette pendant un an à l'Élysée. TF1 | Reportage L. Delsol, M. Gatineau