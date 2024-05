Croustillantes et pas chères : les frites du champion

Une barquette de frites toute simple, salées bien sûr, comme la promesse de se régaler. On vient la chercher à la baraque à frites évidemment. C’est bon et pas cher, car elle coûte entre deux et quatre euros. Le prix dépend de la cuisson et de la pomme de terre. À vous de choisir entre le gras de bœuf ou l’huile de tournesol. Philippe Frénoi tient une baraque à frites. Il vient vérifier la qualité des pommes de terre chez Pascal, agriculteur. Il travaille sur une nouvelle variété baptisée la Nazca. Philippe est devenu, l’année dernière, le champion du monde de la frite catégorie amateur. Alors, dans son food truck, après un bon épluchage, il commence par précuire les frites à 180 degrés. Ensuite, il faut être patient. "Il faut absolument qu’on ait 30 minutes entre la précuisson et la cuisson", conseille-t-il. Entre les frites à l’huile de tournesol et celles au gras de bœuf, la seconde est meilleure. Mais elle est beaucoup plus chère. Pour cause, le prix du kilo de gras est de six euros, alors qu’un litre d’huile de tournesol coûte seulement deux euros. TF1 | Reportage J. Michel, T. Joire