Crue à Saintes : pourquoi l'eau ne s'évacue pas

La maison de cette habitante est complètement inondée. Michèle n'a plus le choix, elle est évacuée en barque par les pompiers. Elle va chez sa fille de l'autre côté de la rive. Ses voisins ont un peu plus de chance, ils sont encore au sec. Les agents de la ville veillent sur eux. Depuis ce mercredi matin, ils enchaînent les interventions. Avec les intempéries des derniers jours, l'eau continue de monter seulement de quelques centimètres chaque jour. Le problème, c'est son évacuation. Là, l'eau pourrait stagner encore plusieurs jours. Si l'écoulement de l'eau est si difficile, c'est que la rue est complètement plate. Lors de la dernière inondation, la décrue avait pris plusieurs semaines. De son côté, Bruno Drapron, le maire, cherche des solutions et il réclame une aide de l'État. Selon lui, "on demande à être reconnu territoire expérimental pour travailler à des solutions avec l'État". Ce week-end, de grandes marées sont prévues en Charente-Maritime. Elles pourraient encore ralentir la décrue. TF1 | Reportage T. Vartanian, N. Forestier