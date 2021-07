Crue de l'Aisne à Soissons : la crainte d'importantes inondations

À Soissons, la pelouse de René Garnier commence à disparaître sous l'eau de l'Aisne. Cette rivière entame une crue lente et progressive depuis quelques jours. Soissons change de visage au fil des heures. "Il y a des petits escaliers où normalement, on s'assoit, mais ils sont sous l'eau", témoigne une riveraine. Ce jeudi, l'Aisne est montée à 3,42 mètres alors qu'en 1993, elle a dépassé les cinq mètres et a causé de nombreux dégâts. En contrebas, le centre nautique a démonté des installations en urgence, à l'exception d'un ponton malmené par le courant. À une centaine de mètres de là, à proximité de l'Aisne, 20 personnes ont été évacuées du camping municipal, fermé depuis mercredi matin. "On a décidé de tout mettre en hauteur pour sauver le plus de meubles. Tous les documents administratifs qu'on avait ont été envoyés à la mairie", explique Luna Delpech, saisonnière du camping. Un centre d'hébergement en urgence est prêt, mais il est vide pour l'instant. Il y a cependant de l'espoir, car les dernières précisions sont rassurantes.