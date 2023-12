Crue historique du Rhône

Un fleuve bouillonnant de partout. Le Rhône déborde, impossible de marcher sur les quais sans se mouiller les pieds. Laura et Danny préfèrent en rire. Un spectacle saisissant dont chacun profite à sa façon. Ces parents sont venus montrer à leur fille Léa, deux ans, le Rhône en crue. Avec une hauteur de 2,60 mètres et un débit qui avoisine les 2 000m³/s, le Rhône a dépassé sa cote d’alerte. Depuis mercredi, la navigation est interdite. Surtout, ce qui interpelle les Lyonnais, c’est que le fleuve a déjà débordé trois fois en un mois. Cette crue du Rhône est notamment due aux intenses précipitations de ces dernières semaines et à la fonte des neiges en altitude. Une inquiétude pour certains, un motif d’espoir pour d’autres : "On a quand même l’impression également, malgré les dommages que cela peut apporter, d’avoir un peu plus d’eau. Puis, je crois que les nappes phréatiques n’ont jamais été aussi hautes depuis une dizaine d’années". Même si la vigilance jaune est toujours en cours, la décrue du Rhône est amorcée. Toutefois, il faudra encore plusieurs jours avant un retour à la normale. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel