Crue historique : un village ravagé en Corse

Après le passage de la tempête à Porto Ota (Corse-du-Sud), la mer a tout emporté, les habitants sont sous le choc. Chacun s’arme comme il peut. À la grue ou à la pelle, l’important, c’est d’aider. "Tout le monde se serre les coudes. Là, il n’y a plus ni de concurrents, ni de commerces. On est dans la solidarité", affirme un commerçant. Dans un restaurant, l’eau est montée jusqu’au plafond. Une photo le montre quelques jours avant la tempête. Aujourd’hui, il n’en reste plus rien. Dans le port, plusieurs bateaux ont coulé. Les nombreux pêcheurs du village ne vont plus pouvoir travailler. "Il y en a qui vont être poussés vers la retraite. (…) Ça va les pousser à la retraite, puisqu’il faut avoir le courage à un certain âge de repartir à zéro", dit un habitant. "Il n’y a pas de blessés, il n’y a pas de morts. Tant que c’est matériel, ce n’est pas grave.", ajoute-t-il. Ce samedi soir, un nouvel épisode de pluie est attendu. Toute la Corse a été placée en vigilance orange inondation. TF1 | Reportage E. Rouillon, N. Wallon