Crue dans le Val-d'Oise : une cinquantaine de familles sinistrées

A Jouy-le-Moutier, dans le Val-d'Oise, les gens s'organisent pour aider les sinistrés. Dans cette commune de 16 000 habitants, à peu près cinquante logements ont été inondés et huit familles évacuées. Par ailleurs, les agents municipaux font des rondes en permanence et une base de loisirs a mis une barque à disposition des habitants. Le niveau de l'eau a pris 4cm depuis le 28 janvier 2018 et devrait encore continuer de monter.