Crues à répétition : des maisons insalubres ?

Nicolas Loison, habitant du Marais de Guînes, ne vit plus chez lui. Sa maison est inondée depuis dix jours. "On a décidé de partir parce que sans le courant, plus de chauffage et plus de ventilation dans la maison, et surtout les pompes qui ne retiraient plus l'eau de la maison correctement", dit-il. L'eau baisse et remonte depuis quelques jours. À l'intérieur de la maison, 20 centimètres d'eau partout. Les dégâts sont considérables. L'accès est très difficile. Pour venir jusqu'ici, on utilise un pick-up. Dans le Marais de Guînes, 40 maisons sont menacées. Certaines vont devoir être complètement refaites. D'autres pourraient être même détruites, comme celle de Ludwig Zoonekynd, cernée par presque un mètre d'eau. Le jardin est devenu un lac habité par les oies. En attendant, Ludwig vit à l'hôtel. Chaque nuit est payée par son assurance pour le moment. Que couvrent précisément les assurances ? C'est la question que tous les sinistrés se posent. Et tout dépend du contrat. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier, P. Ninine