Crues à répétition : ils ont appris à faire face

Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas une île. Briollay est une petite commune du Maine-et-Loire, entourée par deux cours d'eau : le Loir et la Sarthe. En hiver, ils sont en crue. Des routes sont fermées, des ponts sont coupés. Mais ici, c'est normal. Ceux qui vivent au bord de l'eau ont appris à s'adapter. Lorsqu'elle rentre chez elle, Sylvie gare sa voiture sur la place de l'église et finit à pied. Voici sa rue qui s'arrête soudainement face à ce qui ressemble à un vaste lac. Mais elle y gagne une vue inégalable depuis sa terrasse. Essayez d'imaginer le paysage en temps normal. Difficile de croire que c'est cette même rivière qui recouvre aujourd'hui le terrain de jeu et le parking du restaurant. Près de 60% de la commune se situe en zone inondable. La municipalité ne prévoit pas de travaux d'aménagement, mais vit sur une surveillance permanente du niveau de l'eau, des outils d'alerte et une organisation bien rodée en cas de crise. Certaines crues ont marqué les esprits à Briollay. En 1995, la commune était bel et bien devenue une île. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel