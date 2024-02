Crues à répétition : les sinistrés du Pas-de-Calais passent à l'action

Des litres de vases ont été déversés ce mardi matin sur le trottoir devant les Voies navigables de France. Car l'une des raisons des inondations dans le Pas-de-Calais, c'est l'absence d'entretien des cours d'eau. Et les agriculteurs, eux aussi, sont victimes des débordements. Depuis le mois de novembre, la région de Béthune est également touchée par les inondations. Alors les agriculteurs ont décidé d'agir avec du bon sens. Une grue, une benne et ce cours d'eau est curé. Près de 80 centimètres de vase empêchaient l'eau de bien circuler. En quelques minutes, la rivière coule de nouveau normalement. Pour les riverains, chaque épisode de pluie est une angoisse. Ici, l'eau monte toujours un peu plus depuis quelques mois. Voir les agriculteurs agir alors même qu'ils n'en ont pas l'autorisation, c'est un soulagement. Réduire les procédures administratives et alléger les autorisations nécessaires, c'est l'appel des agriculteurs à l’État pour entretenir les rivières. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier, O. Sanctorum