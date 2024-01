Crues à répétition : l'exaspération des habitants

Il tenait depuis le XIIIe siècle : un bout de rempart à nouveau arraché, emporté par la pluie et des rafales à près de 100 km/h. En contrebas, pour la seconde fois, le quartier est sous les eaux, déserté. Sa maison est désormais encerclée, mais Claude, lui, est resté, abattu. "C’est une grande tristesse pour tout le monde. À force, on craque. On se demande quand cela va se terminer", confie-t-il. Il venait de se réinstaller il y a moins de deux semaines. Dans cette autre maison, le garage est inaccessible. À Neuville-sous-Montreuil, il reste encore des containers avec des affaires des sinistrés de la crue de novembre. Certains d’entre eux n’avaient toujours pas pu se réinstaller chez eux. Ici, les murs étaient enfin secs et ce mercredi matin, on y découvre dix centimètres d’eau. Mais à peine un regard pour sa maison. C’est l’état des ateliers de son entreprise de traiteur, juste en face, qui préoccupe Marie. "On sait que ce sera compliqué de tout remettre en œuvre comme c’était", se désole Cédric, son conjoint. L’expert envoyé par leur assurance devait passer cette semaine. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J. Clouzeau